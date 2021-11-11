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أخبار
المؤتمر نت - علاقة المسكنات بقرحة المعدة والنوبات

علاقة المسكنات بقرحة المعدة والنوبات القلبية

المؤتمرنت -
علاقة المسكنات بقرحة المعدة والنوبات القلبية
تساعد المسكنات على التخفيف من الألم، لكن تناولها دون استشارة طبيب مختص، والافراط في تناولها يعرض صحة المتعاطي لها لأضرار بالغة.

وفي لقاء تلفزيوني، أكد الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، إن مسكنات الآلام غير الستيرويدية تساعد الشخص على التخفيف من الألم لكنها تضر بشكل كبير بالصحة، بحسب وكالة “سبوتنيك.

وأوضح مياسنيكوف بأن إحدى العواقب الخطيرة لتناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات هي قرحة المعدة، لافتاً إلى أنها “تهدد جميع الفئات العمرية بما فيها الشباب”.

وخلال البرنامج الذي يذاع على قناة “روسيا 1″، قال الدكتور مياسنيكوف بأنه مر بوقت عصيب ومأساوي عندما توفي رجل يبلغ من العمر 40 عاما بسبب نزيف تقرحي، لأنه كان يتناول كميات كبيرة من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

ونصح الطبيب الروسي بأخذ عقاقير تعمل على حماية الغشاء المخاطي في المعدة، وتناول المسكنات لبضع أيام بعد الإحساس بالألم.

ومن اللافت أن كثيرين أصبحوا يقترفون أخطاءً بحق صحتهم وأنفسهم، بتناولهم المسكنات، التي يؤكد خبراء الصحة أنها ممن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

ويشير الطبيب الروسي إلى أن “الناس غالباً ما يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية دون حسيب ولا رقيب، دون التفكير في المخاطر”، محذراً من أن “المشاكل تبدأ بعد ذلك، لأن نطاق الآثار الضارة ليست كما في أي عقار آخر، ومن هذه العواقب قرحة المعدة التي تؤدي إلى النزيف”.

وشدد على ضرورة أن تؤخذ هذه الأدوية في إطار دورة تحت غطاء عقار “أوميبرازول” في الحد الأدنى من الجرعات الفعالة وعدم الانتقال إلى عقار آخر.

يذكر أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تستخدم عادة لتخفيف الآلام والالتهابات تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم، سواء كنت مصاباً بمرض في القلب أم لا، إلا أن هذه المخاطر تكون أكبر بين المصابين بأمراض قلبية.

ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية، أدوية ذات مفعول مسكن وخافض للحرارة في الجرعات العادية وتكون لها تأثيرات مضادة للالتهاب في الجرعات العالية.

ومصطلح “لاستيرويدي” يستخدم لتمييزها عن الأدوية الستيرويدية التي تمتاز على غيرها من مسكنات الآلام بأنها غير مخدرة لذلك فهي لا تسبب الإدمان.*وكالات








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