المؤتمرنت -

احذر.. هذه العلامات على جسدك تعني أنك مصاب بسرطان الكلى

أظهرت دراسات طبية حديثة أن هناك بعض العلامات يجب متابعتها، كونها تعد بمثابة مؤشر على الإصابة بسرطان الكلى.



فسرطان الكلى معروف عنه أنه لا يسبب أعراضا في المراحل المبكرة، أو قد يصعب اكتشافها في بداية المرض، لذا من المهم أن نكون متيقظين للتغيرات التي تحدث في الجسم وإبلاغ الطبيب عنها.



وتقول مراكز علاج السرطان الأميركية: "يصعب غالبا اكتشاف سرطان الكلى في مراحله المبكرة. وفي الواقع، قبل أن ينمو الورم أو ينتشر المرض، يتم اكتشاف سرطان الكلى بشكل أكثر شيوعا عن طريق الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية التي يتم إجراؤها لسبب آخر".



وأضافت أن أكثر علامات الإصابة بسرطان الكلى شيوعا هي وجود دم في البول وقد يظهر بلون أحمر داكن أو صدأ، مشيرة إلى أن العلامات الأخرى لسرطان الكلى قد تشمل أعراضا تظهر في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وقد تشمل هذه الأعراض آلاما أسفل الظهر أو ضغطا مستمرا على جانب واحد وكتلة أو ورم على الجانب أو أسفل الظهر وتورم في الساقين أو الكاحلين.



ويلاحظ بعض الناس أيضا فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والتعرق الليلي والتعب وتورم الخصية والحمى غير المبررة، التي تأتي وتذهب وارتفاع ضغط الدم وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.



وتوضح مراكز علاج السرطان الأميركية: "على الرغم من أن هذه الأعراض قد تشير إلى ورم في الكلى، إلا أنها قد تكون ناجمة عن مشكلات صحية أخرى أقل خطورة. وقد لا يعاني بعض مرضى سرطان الكلى من أي من هذه العلامات، والبعض الآخر يعاني من أعراض مختلفة تماما".



وتقول مؤسسة "مايو كلينك" إن اتخاذ خطوات لتحسين الصحة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى، ويمكن أن يشمل ذلك الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.



ويتم تشخيص سرطان الكلى في كثير من الأحيان عند الرجال أكثر من النساء، على الرغم من أن هذا قد يكون لأن عددا أكبر من الرجال يدخنون السجائر في الماضي، حيث يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى.



وتقترح مؤسسة "مايو كلينك" زيارة الطبيب عند ظهور أي علامات أو أعراض مستمرة مقلقة.



وتشير أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن سرطان الكلى يتطور عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في أي من الكليتين في الانقسام والنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.



وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إنه في المرحلة الأولى، ينجو أكثر من 85 بالمئة من مرض السرطان لمدة 5 سنوات أو أكثر بعد تشخيصهم.