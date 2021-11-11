المؤتمرنت -

رصد 210 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 210 خروقات لوقف إطلاق النار ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب الخمسين، و37 خرقاً بقصف مدفعي لـ249 قذيفة و149 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس والدريهمي والجبلية والجاح و6 غارات للطيران التجسسي على الجبلية والفازة.