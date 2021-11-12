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المؤتمر نت - يفضل كل شخص طريقة أو وضعية نوم بعينها، ويعتقد أنها الأفضل بالنسبة له وتمكنه من النوم بسهولة ويسر، إلا أن المفاجأة قد تكون صادمة حيث ثبت أن بعض وضعيات النوم قد تسبب العديد من المشاكل

كيف تؤثر وضعية النوم على صحة الإنسان؟

المؤتمرنت -
كيف تؤثر وضعية النوم على صحة الإنسان؟
إذا كنت تكافح من أجل النوم ليلاً، فقد يرجع ذلك في الواقع إلى الوضع الذي تغفو فيه، كما زعم الخبراء.

ويقول الخبراء إن وجود بيئة نوم مريحة أمر أساسي، لكن كيفية نومك قد تلعب دوراً مهماً أيضاً في الحصول على ليلة نوم جيد. وأوضح استشاري جراحة العظام، أندرو دودي في عيادة Fleet Street: «العثور على أفضل أوضاع النوم يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

تأكد من العثور على وضع أو اثنين يناسبك. إن وجود أكثر من وضع يساعد في ألا تكون عالقاً في الوضع نفسه لساعات متتالية»، وأضاف: «كل شخص ينام بشكل مختلف. لذلك، لا يوجد وضع واحد مثالي، ولكن أفضل مكان للبدء هو التأكد من محاذاة الرأس والكتفين والوركين. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي النوم على الظهر أو الجنب»

وقال أندرو إن الاستلقاء على الظهر هو على الأرجح أفضل وضعية نوم شاملة لظهر صحي.

وأوضح: «إنه يضمن محاذاة جيدة للعمود الفقري من الرأس وفقرات عنق الرحم، عبر الصدر والفقرات القطنية، وصولاً إلى الحوض. ونظراً لأن الظهر هو أكبر مساحة في الجسم، يتم توزيع الوزن على نطاق واسع في هذا الوضع، ما يقلل من نقاط الضغط الساخنة».








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