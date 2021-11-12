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أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في 5 محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في 5 محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن مواطناً استشهد، وأصيب اثنان آخران بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا، كما استشهد مواطن بإطلاق نار للجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه، وشن الطيران غارتين على مديرية سحار، وغارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 210 خروقات بالحديدة، تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب الـ50 و37 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 249 قذيفة و149 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس والدريهمي والجبلية والجاح و6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والفازة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الصيانة بمديرية الثورة، وغارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، كما شن غارتين على منطقة ريمة حُميد بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

وأفاد المصدر بأن الطيران شن غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، استهدفت إحداهما شبكة للاتصالات.

وأكد المصدر أن طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية الجوبة، و4 غارات مديرية صرواح بمحافظة مأرب.








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