المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ صادق علي أبو يابس

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صادق علي يحيى ابو يابس عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية عن تعازيه ومواساته القلبية باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام للشيخ صادق أبو يابس وإخوانه وكافة أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .