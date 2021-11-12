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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد لسكان هذه المناطق: استعدوا لـ"البرد القارس"

الأرصاد لسكان هذه المناطق: استعدوا لـ"البرد القارس"

المؤتمرنت -
الأرصاد لسكان هذه المناطق: استعدوا لـ"البرد القارس"
حذّر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من تدنّي درجات الحرارة الصغرى في المحافظات الجبلية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ونبّه المركز في نشرته الجوية، اليوم، كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس، والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في المحافظات الجبلية، من الأجواء الباردة.

كما نبّه المزارعين من آثار الأجواء الباردة على محاصيلهم الزراعية، وكذا الصيادين، ومرتادي البحر في مدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية، من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوّقع المركز طقساً صحواً وبارداً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء وصعدة والمناطق المرتفعة من محافظات أبين، ولحج، والضالع وإب، تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 4 إلى 8 درجات مئوية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً مع احتمال تكوّن خلايا متفرّقة من السُّحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وفي المناطق الساحلية، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكّل السُّحب الركامية على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح على أجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر المركز أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً بشكل عام، جافاً وبارداً نسبياً أثناء المساء والصباح الباكر، تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 10 - 15 درجة مئوية، في حين سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام.








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