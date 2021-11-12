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أمين عام المؤتمر يعزي آل الصباري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة للأستاذ احمد صالح الصباري عضو اللجنة الدائمة الرئيسة، والقاضي محمد صالح الصباري وإخوانهم، بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتهم الفاضلة.



وعبر أمين عام المؤتمر في البرقية عن بالغ التعازي وعظيم المواساة لكافة آل الصباري بمديرية عنس محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.