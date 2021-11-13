المؤتمرنت -

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته في 24 ساعة

تسببت خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي لاتفاق الحديدة في استشهاد وإصابة ستة مواطنين بينهم أطفال، فيما أصيب خمسة في صعدة وشن الطيران 26 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 144 خرقاً بينها تحليق ثلاث طائرات حربية في أجواء الدريهمي وحيس والجاح و19 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا.



وشملت الخروقات ست غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والجاح والتحيتا و20 خرقاً بقصف مدفعي و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وجرح اثنين آخرين في غارة لطيران العدوان على مديرية التحيتا .



وفي محافظة صعدة أصيب مواطن وأربعة مهاجرين أفارقة بقصف سعودي على الرقو في مديرية منبه الحدودية، وشن الطيران غارة على وادي ليه بمديرية الظاهر.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مطار تعز.



واستهدف طيران العدوان بـ 21 غارة مديرية صرواح، وبغارة مديرية الجوبة في محافظة مأرب.

