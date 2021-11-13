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أخبار
المؤتمر نت - قدم رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي، اليوم إلى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، دعواه بالحق الشخصي والمدني

الراعي يقاضي تحالف العدوان بقصف منزله

المؤتمرنت -
الراعي يقاضي تحالف العدوان بقصف منزله
قدم رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي، اليوم إلى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، دعواه بالحق الشخصي والمدني في الاستهداف الذي طال منزله من قبل طيران تحالف العدوان في الـ16 من أكتوبر 2015م .

وفي اللقاء الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، ورئيس نيابة استئناف محافظة ذمار القاضي عنان شائع والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية تقديم كل مواطن متضرر من العدوان دعواه للنيابة العامة ليتسنى رفعها للمحاكم الوطنية والدولية لملاحقة مجرمي الحرب من دول تحالف العدوان.

وأوضح الراعي أن طيران العدوان استهدف منزله بمديرية جهران محافظة ذمار بأربع غارات بهدف تصفيته وأفراد أسرته, ما أدى إلى استشهاد نجله إلى جانب إصابة آخرين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنزل وما نجم عنها من خسائر مادية.

من جانبه كلف النائب العام، النيابة المختصة مكانيا بالنزول الميداني لموقع الجريمة، لاستيفاء الإجراءات المتعلقة بجريمة استهداف منزل رئيس مجلس النواب.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا القاضي الديلمي، كل المواطنين ممن طالهم القصف والضرر جراء العدوان، إلى تقديم دعاواهم للنيابة، كل في نطاق منطقته، لما من شأنه رفعها للمحاكم المحلية والدولية.

حضر اللقاء،وكيل نيابة جهران القاضي محمد الحباشي .








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