الأحد, 14-نوفمبر-2021 الساعة: 01:21 ص - آخر تحديث: 01:07 ص (07: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عن‮ ‬هرطقات‮ ‬الشجاع‮ ‬البائسة‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - تُعد قيلولة منتصف النهار أمراً شائعاً في غالبية الثقافات، وذلك لحاجتنا لقسط من الراحة وشحن طاقاتنا مجدداً لاستكمال باقي النهار بهمة وقوة

نافعة أم ضارة؟ دراسة تحسم جدل "القيلولة"

المؤتمرنت -
نافعة أم ضارة؟ دراسة تحسم جدل "القيلولة"
تُعد قيلولة منتصف النهار أمراً شائعاً في غالبية الثقافات، وذلك لحاجتنا لقسط من الراحة وشحن طاقاتنا مجدداً لاستكمال باقي النهار بهمة وقوة.

لكن الحاجة إليها قد تشير إلى الحرمان المزمن من النوم، وفق ما ذكر موقع Sleep Foundation، الذي أوضح أن لها فوائد وأضراراً كذلك.

فوائدها
ويمكن لفترات النوم القصيرة خلال النهار أن تجلب بعض الفوائد لمساعدتك على الاستيقاظ لوقت متأخر من الليل إذا كنت في صحة جيدة، ما يجعلك تشعر بأنك أقل نزقاً، أو ضمان راحتك جيداً إن كنت قد قمت بعمل خارج ساعات عملك الصباحية التقليدية.

كذلك، يمكن للقيلولة النهارية أن تبقيك آمناً على الطريق إذ إنها تحمي من حدوث النُعاس أثناء القيادة.

أضرارها
أما عن أضرارها، فقد خلصت بعض الدراسات إلى أن البالغين الذين يأخذون قيلولة طويلة خلال النهار قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل داء السكري، وأمراض القلب، والاكتئاب.

وربما يكون النوم خلال النهار علامة على عدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، وهو ما يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بهذه الحالات المزمنة.

كما، قد تكون القيلولة النهارية علامة على انخفاض جودة النوم الليلي لديكم، ما قد يشير إلى وجود اضطرابات في النوم.

وفي بعض الحالات، تشكل القيلولة حلقة مفرغة، إذ تنام أثناء النهار لتعويض فقدان النوم في الليل، ولكن بعد ذلك يصعب عليك النوم ليلاً لأنك تنام أثناء النهار.

ما الوقت المناسب لأخذ القيلولة؟
سيؤدي اتخاذ بعض الخطوات الأساسية إلى إعدادك لقيلولة أنجح، وأدنا بعض الخطوات الضرورية.

فقد أشارت الدراسات إلى أن أفضل مدة قيلولة لمعظم الناس هي حوالي 10-20 دقيقة، فهذا يوفر نوماً مجدداً دون النعاس بعد الاستيقاظ.

وإذا كنت تريد أن تشعر باليقظة والإنتاجية بعد غفوتك، فيمكنك مواجهة خمول النوم عن طريق الحد من مقدار الوقت الذي تقضيه في النوم.

كذلك، يمكن أن تأخذ قيلولة مبكرة، إذ تؤثر القيلولة في وقت متأخر من اليوم على قدرتك على النوم في وقت النوم الليلي.

فجرب أخذ قيلولة في منتصف الطريق بين وقت استيقاظك والوقت الذي تخطط للذهاب فيه إلى الفراش.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: هل تجوز صلاة السيدات مع الرجال في العمل دون ساتر؟
عربي ودولي: صواريخ "نيبتون" على حدود أوكرانيا
علوم وتقنية: خطر مميت يداهم المدخنين أثناء النوم
اقتصاد: أسعار النفط تتراجع
رياضة: الأرجنتين تقترب من نهائيات كأس العالم بهزيمة أوروغواي
أخبار: رصد 454 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: الراعي يقاضي تحالف العدوان بقصف منزله
أخبار: صعدة.. إصابة 4 مواطنين بقصف سعودي
عربي ودولي: " داعش" يهدد وزير خارجية إيطاليا
فنون ومنوعات: قصة مسرحية المومس الفاضلة
رياضة: المكسيك تخسر 3 مباريات أمام أمريكا
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته في 24 ساعة
أخبار: الدفاعات الجوية تُسْقط طائرة تجسسية بمأرب
فنون ومنوعات: ماحقيقة اعتزال الفنان عادل إمام الفن؟
علوم وتقنية: إحذر بدء يومك بتناول الموز
علوم وتقنية: ما لا تعرفه عن فوائد الزبيب السحرية!
عربي ودولي: البيت الأبيض يسخر من دونالد ترامب
أخبار: العدوان يستهدف مأرب وحجة بـ23 غارة
رياضة: الوحدة يثأر من الصقر ويبلغ النهائي
فنون ومنوعات: كفيف يعود لأهله بعد 21 عاماً
أخبار: قصف سعودي يوقع جرحى في منبه بصعدة
عربي ودولي: بكين تدعو واشنطن لتبني سياسة منطقية
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي آل الصباري
أخبار: لسكان هذه المناطق: استعدوا لـ"البرد القارس"
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ صادق أبو يابس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021