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المؤتمر نت - ظهور شركات ومؤسسات عقارية تقوم ببناء وإنشاء المدن والعمارات والأبراج السكنية لغرض البيع للمواطنين في أمانة العاصمة، وغيرها من المحافظات

قانونية شركات الإستثمار العقاري على طاولة البرلمان

المؤتمرنت -
قانونية شركات الإستثمار العقاري على طاولة البرلمان
استعرض مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقريراً موجزاً عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ16.

واستمع نواب الشعب إلى تقرير تكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن مشروع قانون المخطوطات.. وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

كما استمع النواب من عضو المجلس، نجيب أحمد الورقي، إلى استفساراته الموجّهة لوزير الأشغال العامة والطرق، المتضمّنة ظهور شركات ومؤسسات عقارية تقوم ببناء وإنشاء المدن والعمارات والأبراج السكنية لغرض البيع للمواطنين في أمانة العاصمة، وغيرها من المحافظات.

وتساءل الورقي عن مدى قانونية عمل الشركات والمؤسسات، والمعايير والشروط التي يجب توفّرها فيها، وهل يتم إلزام هذه الشركات والمؤسسات بمواصفات وشروط فنية وهندسية معيّنة لإنشاء المشاريع السكنية، وآلية الرقابة من قِبل الجهات الرسمية، والإجراءات العملية لضمان حقوق وأموال المواطنين التي دفعوها لهذه الشركات والمؤسسات.

وكان المجلس قد استهل محضره السابق وأقّره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.









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