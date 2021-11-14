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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - كشفت خبيرة التغذية الروسية، الفوائد العامة لصحة الجسم عند تناول الانسان الفستق يومياً

لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت الفستق يومياً؟

المؤتمرنت -
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت الفستق يومياً؟
كشفت خبيرة التغذية الروسية، الفوائد العامة لصحة الجسم عند تناول الانسان الفستق يومياً.

وقالت الدكتورة ألينا باريدو: هذه النوع من المكسرات، غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم،بالإضافة إلى ذلك تحتوي على فيتامينات A و E التي تحسن حالة البشرة وتعزز منظومة المناعة وتحسن الرؤية، بحسب روسيا اليوم.

كما أن الفستق يحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد على التخلص من الإجهاد والتوتر وكذلك على استقرار مستوى ضغط الدم. بالإضافة إلى كل هذا، يعتبر الفستق مصدراً جيداً للبروتينات، لذلك ينصح بتناوله في حالة انخفاض كتلة الجسم".

واضافت، لكن من جانب آخر يحتوي الفستق على سعرات حرارية عالية، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله.

كما أن على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وظائف البنكرياس الامتناع عن تناوله. وعموماً من الأفضل تناول الفستق غير المالح.








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