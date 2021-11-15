المؤتمرنت -

توزيع مشاهد لتطهير سلسلة مواقع شمال الجوبة بمأرب

وزع الإعلام الحربي اليوم الاثنين، مشاهد لعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية، لتطهير سلسلة مواقع شمال مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.



وأظهرت المشاهد تقدم الجيش واللجان الشعبية من مسارين بعد مركز الجوبة وتطهير عدد من السلاسل الجبلية والقرى التي كان يتحصن فيها المرتزقة، حيث انتهى المسار الأول بتطهير جبل الزبل وجبل السحل مرورا بالمحول والعقلة وقرية يعرة والحجيرية ووادي الخثلة وصولا إلى جبل وقرية العمود.



فيما بدأ المسار الثاني من جبال النزيلة مرورا بمنطقة آل عقيل وجبل الأسود وجبل الحمراء وسلسلة جبال البديع وتطهير معسكر أم ريش وجبل برق السمع وصولا إلى جبل عرائش.



وبحسب الإعلام الحربي، تقدر خسائر العدو البشرية خلال العملية بأكثر من 140 قتيلا وجريحا وعشرات الأسرى وتدمير وإحراق أكثر من 40 آلية واغتنام عدد آخر من الآليات.

