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أخبار
المؤتمر نت - نبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من كبار السن والمرضى والأطفال وطلاب المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

اجواء باردة في 11 محافظة وتحذير للمزارعين

المؤتمرنت -
اجواء باردة في 11 محافظة وتحذير للمزارعين
نبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من كبار السن والمرضى والأطفال وطلاب المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من انخفاض درجات الحرارة الصغرى في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحذر المركز في نشرته الجوية، المزارعين من أجواء باردة قد تؤثر على مزروعاتهم وكذا مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوّقع أن الأجواء، ستكون صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات إب، لحج، الضالع، أبين، مأرب والجوف.

وأشار إلى أن الأجواء، ستكون باردة نسبياً على أجزاء من الهضاب الداخلية، ومن المحتمل تكون خلايا من السحب الركامية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية خلال فترة ما بعد الظهر.

وذكر المركز أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، ومن المحتمل تشكل السحب الركامية على أجزاء متفرقة من الساحل الغربي والمرتفعات الداخلية المقابلة لها، فيما تكون الرياح جنوبية على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 23 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية شرقية إلى شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية.

وحسب المركز، ستكون الأجواء في المناطق الصحراوية جافة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر والسماء ستكون خالية من السحب, فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي أرخبيل سقطرى، أفاد المركز بأن الأجواء ستكون غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 18 عقدة








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