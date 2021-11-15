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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان 127 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

127 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

المؤتمرنت -
127 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 127 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت 8 غارات لطيران حربي على حيس والجبلية وتحليق 21 طائرة حربية في أجواء المدينة والفازة والجبلية والدريهمي وحيس وكيلو 16.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي الفازة وحيس والجبلية والتحيتا و3 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والجبلية و11 خرقاً بقصف مدفعي و58 خرقا بالأعيرة النارية.








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