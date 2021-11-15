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أخبار
المؤتمر نت - يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر بشدة إقدام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي على إعدام 10 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية رمياً بالرصاص، في واحدة من أبشع الجرائم التي تعكس النوازع الإجرامية

المؤتمر يدين بشدة جريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين بشدة جريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي
يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر بشدة إقدام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي على إعدام 10 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية رمياً بالرصاص، في واحدة من أبشع الجرائم التي تعكس النوازع الإجرامية لمن قاموا بهذا العمل الذي تُحرمه وتُجرمه كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.

ويعتبر المؤتمر الشعبي العام هذه الجريمة التي اُرتكبت بحق أسرى دليلاً على الأهداف الخبيثة التي ينفذها عدوان التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومرتزقتهم بحق أبناء شعبنا اليمني وامتداداً للجرائم التي اقترفوها على مدى السنوات الست الماضية.

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة فإنه يحمل مرتزقة العدوان وتحالفه المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها، ويطالب المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق الأسرى إلى إدانة هذه الجريمة وتعرية مرتكبيها، مؤكداً في الوقت نفسه أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيحاسب مرتكبوها عاجلا أو آجلا.








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