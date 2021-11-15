المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الحاج سعيد ثابت

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة إلى الحاج /عبدالجليل عبده ثابت، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الحديدة عضو مجلس النواب، واخوانه وكافة آل ثابت بمحافظة الحديدة، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى أخيه الحاج/ سعيد عبده ثابت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



و عبّر الأمين العام المساعد ، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

