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أخبار
المؤتمر نت - تسببت خروقات قوى العدوان السعودي بمحافظة الحديدة في استشهاد وإصابة 11 مواطناً، فيما أصيب مواطن بقصف على صعدة، وشن الطيران 39 غارة على 3 محافظات

12 شهيداً وجريحاً بعدوان على الحديدة وصعدة

المؤتمرنت -
12 شهيداً وجريحاً بعدوان على الحديدة وصعدة
تسببت خروقات قوى العدوان السعودي بمحافظة الحديدة في استشهاد وإصابة 11 مواطناً، فيما أصيب مواطن بقصف على صعدة، وشن الطيران 39 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 127 خرقاً بينها 8 غارات لطيران حربي على حيس والجبلية وثلاث غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والجبلية، مشيراً إلى أن الخروقات شملت ايضاً 21 طائرة حربية في أجواء المدينة والفازة والجبلية والدريهمي وحيس وكيلو16، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي الفازة وحيس والجبلية والتحيتا و11 خرقاً بقصف مدفعي و58 خرقاً بالأعيرة النارية.

وأكد المصدر استشهاد 3 مواطنين وإصابة سبعة بعضهم حالتهم خطيرة في غارة لطيران العدوان شرق مديرية حيس، كما أصيب طفل بقناصة مرتزقة العدوان شرق المديرية نفسها

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 20 غارة على مديرية صرواح، وسبع غارات على مديرية الجوبة، وسبع غارات أخرى على مديرية مدغل.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان في يافع بمحافظة لحج استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في منطقة المضبي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء، ما أدى إلى تضررها وإحداث الفزع في أوساط المواطنين.








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