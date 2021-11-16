المؤتمرنت -

الأرصاد يحث على أخذ الاحتياطات من موجات البرد

توقع المركز الوطني للأرصاد، طقساً بارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وصحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون بارداً نسبياً إلى بارد أثناء المساء والصباح الباكر من تعز جنوباً حتى صعدة شمالاً واجزاء من الهضاب الداخلية.



وسيكون معتدل الحرارة لطيف نهارا مع امكانية تشكل قطع متناثرة من السحب المنخفضة تتخللها الركامية خاصة على المناطق الشمالية الغربية منها.



وحسب المركز سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال تكوّن السحب الركامية على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الجبلية المقابلة لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب وأقصى سرعة لها 20 عقدة .



وأشار إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً بارداً نسبياً أثناء المساء والصباح الباكر، معتدل الحرارة لطيف نهارا، مؤكداً أن أرخبيل سقطرى ستكون الأجواء غائمة جزئياً بشكل عام.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة والباردة نسبيا أثناء المساء والصباح الباكر من تعز جنوبا حتى صعدة شمالاً وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.