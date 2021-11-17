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أخبار
المؤتمر نت - أفضل طعام يرفع نسبة فيتامين د في الجسم

أفضل طعام يرفع نسبة فيتامين د في الجسم

المؤتمرنت -
أفضل طعام يرفع نسبة فيتامين د في الجسم
يوجد "فيتامين د" بشكل طبيعي في عدد من الأطعمة. وقد يكون تضمين ما يكفي من هذه الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظام غذائي متوازن كافيًا لتمضية أشهر الشتاء.

يمكن أن يكون الإفطار هو الطريقة المثلى لبدء اليوم بجرعة من أشعة الشمس خلال أشهر الشتاء، غالبًا ما يشار إليها على أنها "أهم وجبة في اليوم".

البيض
ووفقًا لدراسة أسترالية، توفر حصة واحدة فقط من البيض 82% من الجرعة اليومية لفيتامين د، حسب موقع سبوتنيك.

بيضة واحدة فقط على 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات
وقالت الطبيبة جيني مانسبرغ: "هذا يمكن أن يغير قواعد اللعبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د. تحتوي بيضة واحدة فقط على 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمغذيات، بإجمالي 300 كيلوجول".

ومع ذلك، إذا كنت تأكل البيض، فيجب أن تأكله كاملاً. وذلك لأن صفار البيض هو المصدر الرئيسي للفيتامينات والعناصر الغذائية. على الرغم من أن معظم البروتين الموجود في البيض موجود في البياض، إلا أن الدهون والفيتامينات والمعادن توجد بشكل أساسي في صفار البيض.

كم عدد البيض الذي يجب أن أتناوله في وجبة الإفطار لزيادة مستويات فيتامين د لدي؟
وفقًا لدراسة أسترالية، فإن بيضتين تكفيان لتوفير كل الاحتياجات اليومية تقريبًا من فيتامين د.
قالت إن تناول بيضتين يوفر "جزءًا كبيرًا من المدخول الغذائي الموصى به من فيتامين د، مما يثبت أن البيض من أعلى المصادر الطبيعية لفيتامين د.
تشير خدمة الصحة الوطنية على أنه "لا يوجد حد موصى به لعدد البيض الذي يجب أن يأكله الناس".








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