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حازب يطلع على تحضيرات مؤتمر التعليم الالكتروني

اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم على التحضيرات النهائية لانعقاد المؤتمر العلمي الثاني للتعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي باليمن .



وتعرف الوزير من المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن على مستوى الجاهزية والاستعدادات الفنية والتقنية لبدء أعمال المؤتمر المقرر انطلاقها الاسبوع المقبل عبر المركز بالشراكة مع جامعتي العلوم والتكنولوجيا والإماراتية الدولية.



واستمع الوزير من اللجان التحضيرية والعلمية والفنية والإعلامية والخدمات حول الاستعدادات النهائية للمؤتمر والية توزيع الخطط والمهام الموكلة للجان المختصة ومقومات انجاح المؤتمر .



وأكدت اللجان التحضيرية والعلمية استكمال التجهيزات الفنية والتقنية ومتطلبات إنجاح المؤتمر المقرر انعقاده بمشاركة نخبة من الاكاديميين والباحثين من الجامعات اليمنية وصناع القرار والمستخدمين للتعليم الإلكتروني فضلاً عن مشاركة واسعة محلية ودولية عبر منصات الفيديو المباشر ".



وأكد الوزير أن المؤتمر يسعى لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول تقنية مناسبة للتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في اليمن في ظل أوضاع البلاد واستمرار العدوان و الحصار الجائرين.



ولفت إلى أن المؤتمر العلمي الثاني سيسلط الضوء على التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي باليمن وآليات وضع الضوابط المنظمة له على مستوى البلاد.



رافقه مستشارا الوزير الدكتور محمد ضيف الله ومحمود الصلوي.

