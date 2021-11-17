الأربعاء, 17-نوفمبر-2021 الساعة: 07:44 م - آخر تحديث: 06:37 م (37: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
لهذه‮ ‬الأسباب‮.. ‬مواقف‮ ‬المؤتمر‮ ‬ثابتة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - الصحة تحتفل باليوم العالمي للمواليد الخدّج

الصحة تحتفل باليوم العالمي للمواليد الخدّج

المؤتمرنت -
الصحة تحتفل باليوم العالمي للمواليد الخدّج

احتفلت وزارة الصحة العامة والسكان باليوم العالمي للمواليد الخدّج، الذي يصادف 17 نوفمبر من كل عام، بفعالية توعوية، اليوم، في أمانة العاصمة.

هدفت الاحتفالية، بتمويل من اليونيسف، إلى التعريف بالمواليد الخدّج ومتطلّبات رعايتهم من دون انفصالهم عن والديهم، والأساليب العلاجية لوقاية الطفل "الخديج" من المضاعفات المهددة له في مراحله العمرية.

وفي الاحتفالية، أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط، الدكتور عبد الملك الصنعاني، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة للوقوف أمام واقع وحالات المواليد الخدّج، وأسبابها على المستوى الوطني، مقارنة بما هو حاصل في بلدان العالم، والإحصائيات الدولية والمحلية بهذا الشأن.

وقال: "نحن في قطاع التخطيط بالوزارة، عملنا على تحليل الوضع الصحي الراهن في إطار الرؤية الوطنية، ووجدنا فجوة كبيرة بين الواقع والأهداف التي نسعى إليها".

وأكد الوكيل الصنعاني اهتمام الوزارة بتلافي الفجوة من خلال بناء القدرات، وتوفير احتياجات الرعاية الصحية، وتعزيز النظام الصحي بصورة عامة.

وذكر أنه في إطار توفير الاحتياجات، كانت هناك 97 حاضنة للمواليد على مستوى البلاد مع بدايات العدوان، وتتوفّر، اليوم، 500 حاضنة موزّعة على المستشفيات في المحافظات، وتسعى الوزارة إلى رفع العدد إلى ألفي حاضنة على مستوى الجمهورية.

وأكد حرص الوزارة على الوصول إلى الأرياف للرعاية بالمواليد الخدّج، واهتمامها بالعمل على مساق جديد، يتمثل في طبيب الأسرة، للحد من هذه الحالات، وحمايتها بعد الولادة.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان، الدكتور نجيب القباطي، حرص الوزارة ومساعيها للارتقاء صحياً بالأمومة والطفولة على مستوى البلاد.

وذكر أن هناك أكثر من 80 ألف مولود يموتون في العام على مستوى العالم، وأكثر من ثمانين مولودا يسقطون كل يوم بحسب إحصائيات اليونيسف.

وقدّم الوكيل القباطي عرضا لمؤشرات وفيات المواليد في اليمن .. مؤكداً وقوع 27 حالة وفاة لكل ألف ولادة حيّة، وأن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 58 حالة لكل ألف ولادة حيّة، وأنه يموت طفل دون الخامسة من العمر كل 10 دقائق.

وأرجع أسباب حالات المواليد الخدّج إلى مشاكل في الرّحم، والتعرّض للإسقاط التلقائي، أو الإجهاض المتعمّد، وحالات الحمل عبر الأنابيب، وتقارب فترات الحمل لدى الأم، وارتفاع ضغط الدم، والضغوطات النفسية والتدخين، وغيرها من الممارسات الضارّة.

فيما تناولت مديرة الصحة الإنجابية في الوزارة، زينب البدوي، وممثلة اليونيسف في اليمن، إيمان القباطي، مبررات الاهتمام بهذا اليوم خاصة في اليمن، بسبب ما يعانيه الخدّج من مخاطر الوفاة.

وذكرتا أن وفيات المواليد -ممن هم دون 28 يوما- تمثل 50 بالمائة من إجمالي وفيات الطفولة في اليمن.

ولفتت البدوي والقباطي إلى جهود اليونيسف في التوعية والحدّ من تداعيات وفيات المواليد الخدّم، وفي المقدّمة عمل دليل الرعاية الصحية للمولود، وشراء أدوية الأطفال حديثي الولادة، وتوزيعها عبر الوزارة على مستشفيات الجمهورية.

وأشارتا على جهود المنظّمة في تدريب وتأهيل القابلات، حيث تم تخريج 110 قابلات مع التدريب بنظام "الدبلومات محددة الخريجين"، منهم بـ178 قابلة في شمال الوطن وجنوبه.

واستمع المشاركون إلى عرض توضيحي حول التجهيزات والمعدّات والإحصائيات الخاصة بالخدّج على المستويين المحلي والعالمي.

وتعرّفوا على الأسباب الرئيسية لوفيات المواليد في اليمن 2017م، وأسباب ولادة الخدّج، والمشاكل الصحية على المدى القصير والطويل لهذه الحالات، ومعاناة القطاع الصحي في تقديم حزمة خدمات حديثي الولادة والتشوّهات الخلقية للأجنة.سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً من الضفة
أخبار: دراسة: نصف متعافي كورونا يعانون آثارا طويلة
رياضة: هولندا تلحق بركب المتأهلين إلى كأس العالم
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 130 خرقاً في 24 ساعة
أخبار: 30 منشأة صناعية متضررة في الحديدة
أخبار: 29 غارة عدوانية على مأرب وحجة وتعز
أخبار: تعرف إلى أفضل وأسوأ الأطعمة لصحتنا
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
عربي ودولي: خليفة حفتر يترشح لرئاسة ليبيا
حوار: جهود متواصلة لإتفاق مرتقب.. الشيخ الأمير يتوقع تحرير مدينة مأرب
أخبار: الحديدة.. 4 غارات عدوانية على حيس
أخبار: الأرصاد يحث على أخذ الاحتياطات من البرد
مجتمع مدني: الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل
عربي ودولي: الكويت تضع 100 وافد بقوائم الممنوعين من تجديد الإقامة
رياضة: سويسرا تتأهل لنهائيات كأس العالم
فنون ومنوعات: نانسي عجرم ترقص (حافية القدمين)
أخبار: إعلان هام من وزارة الكهرباء
أخبار: توصيات للحكومة بردع محتكري المواد الغذائية
أخبار: ماذا يحدث لصحتك عند الإفراط بتناول البيض.؟
أخبار: إصابة ستة فتية بإطلاق نار قرب مدرسة
أخبار: 12 شهيداً وجريحاً بعدوان على الحديدة وصعدة
مجتمع مدني: تحذير هام من 23 تطبيقا بهواتف أندرويد
علوم وتقنية: علامات الحمل المبكرة
رياضة: 3 سيناريوهات تقرب منتخب مصر من كأس العالم 2022
أخبار: المؤتمر يدين جريمة إعدام الأسرى في الساحل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021