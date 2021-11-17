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أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي أو القهوة يومياً قد يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف

تقي من الخرف.. فوائد مذهلة للشاي والقهوة

المؤتمرنت -
تقي من الخرف.. فوائد مذهلة للشاي والقهوة
كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي أو القهوة يومياً قد يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

واستندت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة تيانجين الطبية الصينية على بيانات 365682 مشارك في بيانات البنك الحيوي ببريطانيا، والذين تمت متابعتهم منذ العام 2006 وحتى 2020.

وأبلغ المشاركون في الدراسة عند بدايتها عن كمية القهوة والشاي التي يشربونها.

وخلال فترة الدراسة، أصيب 5079 مشاركا بالخرف، وعانى 10053 من سكتة دماغية واحدة على الأقل.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها بدوري "بلوس ميديسين" الطبية، أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين إلى ثلاثة من القهوة، أو ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي يوميا، أو مزيجا من أربعة إلى ستة فناجين من القهوة والشاي، كان لديهم معدل أقل للإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولئك الذين شربوا فنجانين إلى ثلاثة من القهوة، واثنين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميا، كان لديهم خطر أقل بنسبة 32 في المئة للإصابة بالسكتة الدماغية، كما كانت نسبة خطورة إصابتهم بالخرف أقل بنسبة 28 في المئة مقارنة بالذين لم يشربوا هذين النوعين من المشروبات.

ووفق علماء وباحثين، فإن الدراسة تتطلب مزيدا من الأبحاث، وخصوصا لكون العينة المدروسة كانت لا تعاني أي أمراض نسبيا، وهو ما يجعل القدرة على تعميم النتائج غير دقيق.

كذلك دعا الباحثون إلى إجراء دراسات أخرى لمعرفة تأثير شرب القهوة والشاي على المدى الطويل، ومدى تفاعل أعضاء الجسم الأخرى مع هذه المشروبات المنبهة.

وسبق أن ذكرت دراسة نُشرت مطلع العام الجاري أن شرب كوب واحد أو أكثر يومياً من القهوة من دون حليب يخفض خطر الإصابة بفشل القلب على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، توصلت دراسة نُشرت في يوليو (تموز) الماضي إلى أن كوباً واحداً من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بفيروس «كورونا» بمقدار العشر لأنه يقوّي جهاز المناعة لدى الأشخاص.








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