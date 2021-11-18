المؤتمرنت -

أكثر الدول العربية تسجيلا لإصابات فيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، يوم /الأربعاء/، مواصلة الأردن تصدره أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المملكة ، ليصل لإجمالى الإصابات 901 ألفا و999 إصابة.





وأوضحت الوزارة في بيان شفاء 2012 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى أكثر من 857 ألف حالة، بالإضافة لتسجيل 12 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات 11291 حالة، مضيفة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4063843 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3649464.





وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 148 إصابة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 948 ألف و539 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.



وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 115 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 930 ألف و494 حالة بنسبة تعاف 98.1 %، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و 754 حالة بنسبة قدرها 1.6 %.



وأضاف البيان أن مليون و594 ألف و291 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و489 ألف و540 شخصا، مقابل 24 مليون و379 ألف و526 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.



أما في الجزائر، تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 79 مريضا لشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 208.380 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 142.936 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 6.005 حالات.



وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة و252 إصابة جديدة و390 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، ونسبة الإصابات النشطة 0.7%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

(ا ش ا)

