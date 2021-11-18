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أخبار
المؤتمر نت - يحتوي اليوسفي على فوائد كثيرة للصحة فهوي غني بعناصر معدنية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم إلا ان هناك فئات معينة لا ينصح لها بتناوله

رغم فوائده العديدة.. لا تتناول اليوسفي إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!

المؤتمرنت -
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول اليوسفي إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
يحتوي اليوسفي على فوائد كثيرة للصحة فهوي غني بعناصر معدنية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم إلا ان هناك فئات معينة لا ينصح لها بتناوله.

وكشفت الدكتورة ناتاليا كوشنير، خبيرة التغذية الروسية، أن اليوسفي ذو فوائد كثيرة للصحة، ولكن في نفس الوقت بسبب حموضة تلك الفاكهة تغدو ضارة لمن يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "اليوسفي غني بفيتامينات B ، P ، K ، D، ويحتوي على عناصر معدنية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وعلاوة على ذلك، يحتوي على مضادات الاكتئاب. ويثير شكله ولونه ومذاقه ورائحته الراحة ومشاعر البهجة".

وتضيف، ولكن اليوسفي يمكن أن يسبب الحساسية، لذلك لا ينصح بالإفراط بتناوله وإعطائه للأطفال دون سن 2-3 سنوات.

وتقول، "لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة، أو التهاب القولون، والقرحة وكذلك مشكلات في البنكرياس وكيس الصفراء، بتناول اليوسفي لأنه من الحمضيات".








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