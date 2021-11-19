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أخبار
المؤتمر نت - يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر بشدة إعلان المملكة المتحدة حظر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في بريطانيا بالكامل

المؤتمر يدين قرار بريطانيا بحظر حركة حماس ويؤكد دعمه للشعب الفلسطيني

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين قرار بريطانيا بحظر حركة حماس ويؤكد دعمه للشعب الفلسطيني
يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر بشدة إعلان المملكة المتحدة حظر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في بريطانيا بالكامل.

ويعتبر المؤتمر الشعبي العام ان هذا القرار هو استمرار لنهج برايطانيا الاستعماري والداعم للكيان الصهيوني المحتل لفلسطين والذي كان لبريطانيا الدور الأبرز في المساهمة في إنشائه من خلال وعد بلفور المشؤوم.

ويؤكد المؤتمر الشعبي العام موقفه الرافض لحظر حركة المقاومة الفلسطينية حماس من قبل بريطانيا، مشدداً على أنها حركة مقاومة للمحتل الصهيوني ولها الحق في ممارسة ذلك وفقاً لما تكفله لها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية كافة.

ويطالب المؤتمر الحكومة البريطانية التراجع عن قرارها هذا وعن مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم والأمة العربية.

ويدعو المؤتمر الدول العربية المهرولة إلى التطبيع مع هذا الكيان لإعادة تقييم مواقفها من المقاومة الفلسطينية الحرة والشريفة ورفض مثل هذه المواقف التي تخدم المحتل الصهيوني.

ويجدد المؤتمر الشعبي العام وقوفه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة للاحتلال والعدوان حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.








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