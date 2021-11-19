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أخبار
المؤتمر نت - فصل الشتاء بدأ يعلن عن نفسه من خلال الانخفاض التدريجي في درجات حرارة الجو، مما يشير إلى أننا سنبدأ في مواجهة أدوار الانفلونزا التي قد تهاجمنا بشدة. وفي بعض الأحيان تعجز أجسامنا عن المقاومة

5 أسلحة رئيسية لمحاربة أمراض الشتاء

المؤتمرنت -
5 أسلحة رئيسية لمحاربة أمراض الشتاء
بات فصل الشتاء على الأبواب في بعض دول العالم ودخل بالفعل في دول أخرى مع هبوط درجات الحرارة إلى مستويات متدنية، التي تكون بمثابة بيئة خصبة لتفشي الإنفلونزا.

ويرى الأطباء أن الحفاظ على نظام المناعة لدينا هو أفضل وسائل الدفاع في مواجهة الجراثيم والفيروسات والأمراض المزمنة، كما أن المناعة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساعدة أجسادنا على مقاومة نزلات البرد والأمراض الأخرى مثل "كوفيد-19".

وبات الآن متوفر لقاح مضاد للإنفلونزا، لكن هذا اللقاح ليس الحل السحري، كما يعتقد البعض، إذ أنه يقلل من خطر الإصابة وشد العدوى فقط.

ولكي يكون نظام المناعة قويا في مواجهة الإنفلونزا، فيجدر بالمرء أن يتبع 5 خطوات رئيسية هي:

- التقليل من التوتر: تظهر الدراسات باستمرار أن التوتر المزمن يمكن أن يؤثر سلبا على قدرات المناعة البشرية، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض العدية والتخلص من التوتر ممكن عبر المشي أو ممارسة تمارين التنفس.

- قسط كاف من النوم: يؤدي النوم دورا في تنظيم استجابة المناعة البشرية، في حين أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بزيادة الاستجابة الالتهابية للجسم، مما يعجلنا أكثر عرضة لأمراض مثل الإنفلونزا.

- تناول طعام صحي: الطعام الصحي مهم للصحة العامة والمناعة على حد سواء، ويرتبط سوء التغذية بضعف المناعة البشرية، مما يزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. إن المحافظة على نظام غذائي يحتوي على الأطعمة الطازجة وغير المصنعة والخضار والفواكه يضمن حصول الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها.

- حافظ على رطوبتك: واظب على شرب المياه بشكل مستمر، فترطيب الجسم ضروري للحفاظ على نظام المناعة الصحية، ويتم ذلك عبر شرب المياه على مدار اليوم وإن بكميات صغيرة.

- التمارين الرياضية: تساعد التمارين الرياضية على تحفيز الخلايا المناعية التي لها دور في مكافحة الإلتهابات.

توصي إرشادات النشاط البدني في الولايات المتحدة بمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة من الشدة المعتدلة أو 75-150 دقيقة من النشاط البدني الشديد في الأسبوع للحصول على فوائد صحية كبيرة.








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