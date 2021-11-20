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المؤتمر نت - الشورى يقف أمام انتهاكات وجرائم العدوان

الشورى يقف أمام انتهاكات وجرائم العدوان

المؤتمرنت -
الشورى يقف أمام انتهاكات وجرائم العدوان
وقف اجتماع بمجلس الشورى اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي أمام انتهاكات دول تحالف العدوان وجرائمها بحق الشعب اليمني.

وتطرق الاجتماع بحضور رؤساء وأعضاء اللجان ، الدستورية، وحقوق الإنسان، والسياسية إلى ما خلفه العدوان السعودي من أضرار جسيمة في الأرواح والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة جراء الاستهداف المباشر والممنهج لطيران التحالف .

وأكد المجتمعون أهمية مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية واطلاعها بالأرقام الدقيقة حول الجرائم والتجاوزات وحجم الدمار الذي تسبب فيه العدوان على مدى سبع سنوات لتدعيم موقف اليمن في المحافل الدولية.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من اللجان المشتركة بالمجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد تقرير متكامل حول ابرز الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان يتضمن مقترحات وتوصيات لرفعها لهيئة رئاسة المجلس.








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