المؤتمرنت -

سريع يكشف عن تفاصيل عملية الردع الثامنة بعمق العدو السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليوم، عن تنفيذ عمليةَ توازنِ الردعِ الثامنةِ بقصف عددٍ من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ في عمق العدو السعوديِّ، وذلك رداً على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ للشعب اليمني.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة استهدفت قاعدةِ الملك خالد في الرياضِ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣، وقصف أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالله الدولي بجدة ومصافي أرامكو في جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٢.



وأشار البيان إلى أن عملية الرداع الثامنة شملت قصفُ هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطارِ أبها الدولي بطائرة صماد٣، وكذا قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ مختلفةٍ في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجرانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K.