المؤتمرنت -

المؤتمر يدعو للمشاركة في المسيرات التي ستخرج الاثنين ضد التصعيد العسكري والا قتصادي

دعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة والمحافظات إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية الكبرى التي دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات للتنديد بالتصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار .



وحث الأمين العام للمؤتمر في تصريح للمؤتمرنت على أهمية المشاركة في المسيرة التي ستخرج بعد غد الاثنين بعنوان امريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار وبما يجسد مواقف المؤتمر الشعبي العام في مقاومة العدوان والحصار وإبراز ما يتعرض اليمنيون من جرائم إبادة بسبب استمرار العدوان و الحصار.