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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان 215 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 215 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 215 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
ارتكبت قوى العدوان 215 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و10 غارات لطيران حربي على حيس والجراحي، و21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 53 صاروخاً وقذيفة و128 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 34 طائرة حربية في أجواء الجراحي والفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا، و23 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والجبلية،








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