المؤتمرنت -

برنامج أممي: الجوع يزداد في اليمن مع ارتفاع الأسعار

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، أن الجوع في اليمن ازداد لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا، والغلاء الناجم عن تدهور أسعار الصرف.



وقال البرنامج في تغريدة عبر تويتر، إن " أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات.. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، مع يؤدي إلى ازدياد الجوع".



ولفت إلى أن "مستوى الحاجة في اليمن، مرتفع، مع اعتماد العائلات على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة"، دون تفاصيل أخرى.

