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أخبار
المؤتمر نت - تدشين المرحلة 2 من الاعفاءات الضريبية للمنشآت

تدشين المرحلة الثانية من الاعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة

المؤتمرنت -
تدشين المرحلة الثانية من الاعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة
دشن مكتب ضرائب أمانة العاصمة وفروع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات اليوم، المرحلة الثانية من الإعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات.

وخلال التدشين أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري، اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط ومتابعته لتنفيذ الإعفاءات الضريبية لصغار المكلفين نظراً لأهميتها في دعم ومساندة هذه الشريحة وتخفيف معاناتها جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية جاءت‎ ‎من منطلق المسؤولية تجاه المواطنين وحرصا على مراعاة ظروفهم المعيشية.

ولفت الشوتري إلى أن مصلحة الضرائب لم تعد جهة جبائية بل أصبحت تساهم بشكل فاعل في دعم المنشآت الصغيرة والأصغر وتعزيز نموها وتنوعها.. لافتاً‎‎ إلى أن الإعفاءات الضريبية تأتي في إطار تنفيذ برامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي، ومحاور وأهداف الرؤية الوطنية.

وحث موظفي الضرائب على الاهتمام والتفاعل مع تنفيذ الإعفاءات الضريبية لتشمل كافة المستفيدين.. مؤكدا أن هذه الإعفاءات سيكون لها دور هام في تطوير وتوسيع أنشطة المنشآت المستفيدة.

فيما أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب ووكيل الأمانة للقطاع المالي وتنمية الموارد مازن نعمان، أن قانون الإعفاءات سيساهم في إنعاش شريحة كبيرة من المجتمع وتمكينها من أداء دورها التنموي المأمول، سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

ولفتا إلى أن سنوات العدوان والحصار كان لها تداعيات خطيرة على فئة صغار المكلفين أجبرت الكثير منهم على إيقاف أنشطتهم وأعمالهم، إلا أن هذه الإجراءات ستحافظ على هذه الشريحة وتشجعها على الاستمرار.

وفي التدشين بحضور رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية بالأمانة شرف الهادي، ووكيلي مصلحة الضرائب عبدالرحمن الجنيد ووحيد الكبسي، دعا مدير عام مكتب الضرائب بأمانة العاصمة زكي المنتصر، كافة أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر لتقديم إقراراتهم واستكمال الإجراءات للحصول على شهادات الإعفاء الضريبي.

وبين أن الإعفاءات تشمل كافة المنشآت الصغيرة التي لا تزيد مبيعاتها عن عشرين مليون ريال سنوياً، والتي يتم منحها شهادات إعفاء لثلاث سنوات.

واعتبر المنتصر إعفاء صغار المكلفين من ضريبة الدخل خطوة مهمة لحماية المنشآت الصغيرة والأصغر وتحفيز دورها التنموي.

وخلال فعالية التدشين، قام رئيس ووكيلا مصلحة الضرائب ومسؤولو أمانة العاصمة بتسليم شهادات الإعفاء الضريبي لعدد من المستفيدين.

إلى ذلك اطلع رئيس مصلحة الضرائب ومسؤولو الأمانة على آلية استقبال الإقرارات الضريبية وإجراءات منح شهادات الإعفاء الضريبي بمكتب الأمانة.

وحث الشوتري والنقيب ونعمان، على مضاعفة الجهود في التوعية بأهمية استفادة كافة المنشآت الصغيرة والأصغر، والحرص على تسهيل الإجراءات للمستفيدين.








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