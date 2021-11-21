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أخبار
المؤتمر نت - رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 399 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية

قوى العدوان ارتكبت 399 خرقاً لوقف النار بالحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ارتكبت 399 خرقاً لوقف النار بالحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 399 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف في حيس و8 غارات لطيران حربي، و6 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية، و174 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 1310 صاروخ وقذيفة، و165 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 19 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و29 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والجبلية.








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