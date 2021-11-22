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المؤتمر نت - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية في أرخبيل سقطرى خلال

الأرصاد ينبه من سوء الأحوال الجوية في أرخبيل سقطرى

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبه من سوء الأحوال الجوية في أرخبيل سقطرى
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية في أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية انتشاراً كثيفاً إلى شديد الكثافة للسحب تتخللها سحب رعدية ممطرة في أرخبيل سقطرى خاصة في شرق وجنوب الأرخبيل.

وأشار إلى أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة ترافقها رياح شديدة واضطراب البحر .

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية وما يرافقها من أمطار ورياح شديدة واضطراب البحر وارتفاع الأمواج والتي قد تصل لأكثر من ثلاثة أمتار ونصف .
(سبأ)








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