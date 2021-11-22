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أخبار
المؤتمر نت - الكشف عن مميزات وعيوب آيفون 14

تسريبات تكشف مميزات وعيوب آيفون 14 الجديد

المؤتمرنت -
تسريبات تكشف مميزات وعيوب آيفون 14 الجديد
كشفت تسريبات جديدة لهاتف آبل المقبل "آيفون 14" عن ترقيات ملفتة، في حين صدم المتابعون بتضمين منفذ "يو أس بي" من نوع "سي".

وحتى الإصدار الأخير لهاتفها آيفون 13، رفضت شركة آبل طلبات عديدة من المتعاملين لتضمين هذا المنفذ قبل التراجع عن قرارها، وفق ما قاله أحد المسربين لمشاريع آبل المعروفين في الأوساط التكنولوجية بكنية "ليكس آبل برو"، الذي يتابعه مئات آلاف من المهتمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المسرب الغامض LeaksApplePro أن آبل "تفكر حاليا في إضافة منفذ USB-C إلى هاتفها المقبل بعد رفضها استبدال نظام "لايتينغ" (Lightning) الذي أصبح يميزها في سوق الهواتف الذكية.

وقال موقع "فوربيس" إن ذلك قد يسبب صدمة في جميع أنحاء عالم التكنولوجيا.

وقال المسرب في حوار حديث مع موقع "آي دروب نيوز": "لقد تلقيت معلومات جديدة مفادها أن شركة آبل يمكن أن تضيف شيئا ما إلى آيفون، طالما أراده كثير من الأشخاص، بمن فيهم أنا، لسنوات" ثم تابع "أنا أتحدث عن يو أس بي سي".

أوضح الرجل أن دوافع آبل الأساسية الثلاثة التي تكمن وراء هذه الخطوة، هي نقل أسرع للفيديو، والاستجابة للضغوط الأوروبية، والالتزام بالحفاظ على البيئة.

وخلال الأشهر الأخيرة، أقرت المفوضية الأوروبية قوانين جديدة لإجبار صانعي الهواتف على استخدام أجهزة شحن USB-C.

ومن خلال تضمين "يو أس بي سي" تحاول آبل التأكيد بأنها تريد حماية البيئة من خلال تقليل الملحقات غير الضرورية، إذ إن الانتقال إلى USB-C سيكون له فوائد بيئية وسيعطي أخيرا أجهزة "ماك بوك" وآيفون خيار شحن عالمي موحد.








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