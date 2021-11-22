المؤتمرنت -

لجنة برلمانية تتقصى إقتحام منزل النائب حسن هفج

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي تقرير تكميلي رقم "٣" للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بخصوص رسالة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حول تعديل بعض مواد القانون رقم (۲) لسنة ۱۹۹۱م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.



وصوّت نواب الشعب على التقرير كما جاء من اللجنة.



وفي سياق متصل، استعرض مجلس النواب، تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۹ م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.



وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص..



إلى ذلك أدرج المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بشأن الطلاب المستبعدون من القبول في الدفعة رقم 24 قسم الدراسات العليا التخصصية بالمعهد العالي للقضاء في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة.



كما أدرج تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون المقررة من المجلس في 2 نوفمبر 2020م.



وفي هذه الجلسة، ناقش نواب الشعب موضوع الشكوى التي تقدّم بها عضو مجلس النواب حسن سود هفج وما تعرض له من اقتحام لمنزله وإخراجه منه.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقر المجلس تكليف لجنة الدفاع والأمن لمتابعة الموضوع مع وزارتي الدفاع والداخلية وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك.



وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى

