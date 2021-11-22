المؤتمرنت -

الشوافي يحذر: 72 ساعة خطيرة في حالة طقس اليمن

كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة جوية شديدة خلال 72 ساعة القادمة، تؤثر على اليمن، من صباح غدٍ الثلاثاء.



وأوضح الفلكي الشوافي أن منطقة ضغط منخفظ وسط بحر العرب تتحرك إلى غرب وجنوب غرب، من المتوقع أن تؤثر على ارخبيل سقطرى اليمنية بالامطار الرعدية متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة على بعض مناطق الارخبيل، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.



ونبّه الشوافي الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب الموج غرب بحر العرب وشرق خليج عدن.



وأشار الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، الى انخفاض بسيط لدرجات الحرارة على المرتفعات والاحواض الجبلية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر من الاجواء الباردة خصوصاً العاملين ليلاً وفي الصباح الباكر.



وحذر الفلكي اليمني، المزارعين من أجواء باردة قد تؤثر على مزروعاتهم، خصوصاً القريبة من الأرض والاقل مقاومة، مؤكداً أن درجة حرارة الهواء تبقى فوق الصفر المئوي ببضع درجات.