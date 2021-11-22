المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 327 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

ارتكبت قوى العدوان 327 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 4 غارات لطيران حربي على حيس و3 غارات لطيران تجسسي على الجبلية.



وأشار إلى أن الخروقات شملت تحليق 31 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و33 طائرة تجسسية في أجواء الجاح الفازة وحيس والجبلية.



وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت أيضا محاولة زحف في حيس تم افشالها، و100 خرق بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ألف و473 صاروخا وقذيفة و158 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.