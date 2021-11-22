الإثنين, 22-نوفمبر-2021 الساعة: 08:49 م - آخر تحديث: 08:08 م (08: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
لهذه‮ ‬الأسباب‮.. ‬مواقف‮ ‬المؤتمر‮ ‬ثابتة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان 327 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 327 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 327 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
ارتكبت قوى العدوان 327 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 4 غارات لطيران حربي على حيس و3 غارات لطيران تجسسي على الجبلية.

وأشار إلى أن الخروقات شملت تحليق 31 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و33 طائرة تجسسية في أجواء الجاح الفازة وحيس والجبلية.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت أيضا محاولة زحف في حيس تم افشالها، و100 خرق بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ألف و473 صاروخا وقذيفة و158 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: افغانستان.. تحذر أممي من انهيار النظام المصرفي
عربي ودولي: اعتقال 12 فلسطينيا من الضفة والقدس
أخبار: قتل زوجته بـ4 لدغات أفاع آخرها “كوبرا”
أخبار: «واتساب» يفاجئ مستخدميه بميزة تفاعلية
أخبار: أفضل 6 أطعمة تقوي النظر
أخبار: تنبيه من سوء الأحوال الجوية في سقطرى
علوم وتقنية: هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفلفل الحار
أخبار: الأمانة العامة للمؤتمر تجدد إدانة إعدام الأسرى وتدعو للمشاركة في مسيرات الغد
أخبار: العدوان يستهدف 5 محافظات بـ23 غارة
فنون ومنوعات: كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي
علوم وتقنية: حارب نزلات البرد بـ5 أطعمة مفيدة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 399 خرقاً لاتفاق الحديدة
رياضة: ريال مدريد يستعيد الصدارة برباعية غرناطة
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
أخبار: متى يكون العسل مضراً بالصحة؟
أخبار: إنطلاق مؤتمر التعليم الإلكتروني في اليمن
رياضة: رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير
أخبار: قرابة 3 ملايين طفل يمني يعانون سوء التغذية
أخبار: تدشين الاعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة
أخبار: الجوع يزداد في اليمن مع ارتفاع الأسعار
أخبار: تصاعد أسعار الغذاء .. العالم على أعتاب أزمة
أخبار: 6 توصيات برلمانية إلزامية للحكومة
عربي ودولي: هزة أرضية تضرب نيوزيلندا
عربي ودولي: الأمم المتحدة: مستمرون بالتعامل مع حماس
رياضة: ليفربول يدك شباك أرسنال برباعية نظيفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021