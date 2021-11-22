المؤتمرنت -

مشروب يؤدي إلى تلف وشيخوخة الدماغ.. ابتعدوا عنه

وجدت دراسة حديثة أن تناول العصائر الغنية بالسكريات المصنعة خطيرة للغاية على صحة المخ، بل تتسبب في زيادة عمر المخ بمقدار 11 عاما، عند استهلاكها أكثر من كوبين أسبوعيًا.



وترتبط السكريات المصنعة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، وذلك بسبب تأثيرها الضار على ضغط الدم، كما أنها تسبب التهاب في الأوعية الدموية، حسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية.



وتناولت دراسة من جامعة بوسطن تأثير الإفراط في تناول السكريات على صحة الدماغ، ووجدوا أن المشروبات المحلاة بالسكر تتسبب في تدفق سريع للسعرات الحرارية التي تقضي على إحساس الجوع، ما له تأثير مدمر على المخ، وتسبب في تقلص قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت.



كما أنهم كشفوا علاقة بين الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر الصناعي، وزيادة عمر المخ، إذ أنها تتسبب في تضاؤل حجم المخ، وبالتالي فقدان الذاكرة تدريجيًا.



وتابع فريق البحث من جامعة بوسطن 4200 شخص، خضعوا جميعًا لاختبارات مهارات معرفية وذاكرة. وطُلب منهم توفير معلومات بشأن معدلات استهلاك السكر، وخرج الفريق بنتائج مذهلة.



ووجدت الدراسة، المنشورة في «the journal Alzheimer’s & Dementia»، أن كوب واحد أو اثنين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، يتسبب في زيادة عمر المخ بمقدار 1.6 عام. وكذلك، تناول أكثر من كوبين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا يعني زيادة عمر المخ بمقدار 11 عاما.



ولاحظ الفريق البحثي تدهور الذاكرة وانخفاض حجم المخ لدى المشاركين، الذين يستهلكون المشروبات المحلاة بالسكر بشكل كبير.



ومن المتوقع أن ترتفع أعداد المصابين بمرض الخرف بشكل حاد خلال الثلاثين عامًا المقبلة. وتحدث هذه الحالة عند فقدان الخلايا العصبية التواصل مع بعضها البعض.