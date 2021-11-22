الإثنين, 22-نوفمبر-2021 الساعة: 11:52 م - آخر تحديث: 11:27 م (27: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
لهذه‮ ‬الأسباب‮.. ‬مواقف‮ ‬المؤتمر‮ ‬ثابتة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - وجدت دراسة حديثة أن تناول العصائر الغنية بالسكريات المصنعة خطيرة للغاية على صحة المخ

مشروب يؤدي إلى تلف وشيخوخة الدماغ.. ابتعدوا عنه

المؤتمرنت -
مشروب يؤدي إلى تلف وشيخوخة الدماغ.. ابتعدوا عنه
وجدت دراسة حديثة أن تناول العصائر الغنية بالسكريات المصنعة خطيرة للغاية على صحة المخ، بل تتسبب في زيادة عمر المخ بمقدار 11 عاما، عند استهلاكها أكثر من كوبين أسبوعيًا.

وترتبط السكريات المصنعة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، وذلك بسبب تأثيرها الضار على ضغط الدم، كما أنها تسبب التهاب في الأوعية الدموية، حسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية.

وتناولت دراسة من جامعة بوسطن تأثير الإفراط في تناول السكريات على صحة الدماغ، ووجدوا أن المشروبات المحلاة بالسكر تتسبب في تدفق سريع للسعرات الحرارية التي تقضي على إحساس الجوع، ما له تأثير مدمر على المخ، وتسبب في تقلص قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت.

كما أنهم كشفوا علاقة بين الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر الصناعي، وزيادة عمر المخ، إذ أنها تتسبب في تضاؤل حجم المخ، وبالتالي فقدان الذاكرة تدريجيًا.

وتابع فريق البحث من جامعة بوسطن 4200 شخص، خضعوا جميعًا لاختبارات مهارات معرفية وذاكرة. وطُلب منهم توفير معلومات بشأن معدلات استهلاك السكر، وخرج الفريق بنتائج مذهلة.

ووجدت الدراسة، المنشورة في «the journal Alzheimer’s & Dementia»، أن كوب واحد أو اثنين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، يتسبب في زيادة عمر المخ بمقدار 1.6 عام. وكذلك، تناول أكثر من كوبين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا يعني زيادة عمر المخ بمقدار 11 عاما.

ولاحظ الفريق البحثي تدهور الذاكرة وانخفاض حجم المخ لدى المشاركين، الذين يستهلكون المشروبات المحلاة بالسكر بشكل كبير.

ومن المتوقع أن ترتفع أعداد المصابين بمرض الخرف بشكل حاد خلال الثلاثين عامًا المقبلة. وتحدث هذه الحالة عند فقدان الخلايا العصبية التواصل مع بعضها البعض.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: روما يهزم جنوى في الدوري الإيطالي
اقتصاد: الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى
رياضة: أسماء.. فتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالم
أخبار: الشوافي يحذر: 72 ساعة خطيرة في حالة طقس اليمن
أخبار: بشرى سارة للمستأجرين .. تعديلات قانونية لظروف إستثنائية
أخبار: الخارجية تفنّد إزدواجية وتناقض واشنطن تجاه السلام في اليمن
أخبار: لجنة تتقصى إقتحام منزل النائب حسن هفج
أخبار: الكشف عن مميزات وعيوب آيفون 14
عربي ودولي: افغانستان.. تحذر أممي من انهيار النظام المصرفي
عربي ودولي: اعتقال 12 فلسطينيا من الضفة والقدس
أخبار: قتل زوجته بـ4 لدغات أفاع آخرها “كوبرا”
أخبار: «واتساب» يفاجئ مستخدميه بميزة تفاعلية
أخبار: أفضل 6 أطعمة تقوي النظر
أخبار: تنبيه من سوء الأحوال الجوية في سقطرى
علوم وتقنية: هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفلفل الحار
أخبار: الأمانة العامة للمؤتمر تجدد إدانة إعدام الأسرى وتدعو للمشاركة في مسيرات الغد
أخبار: العدوان يستهدف 5 محافظات بـ23 غارة
فنون ومنوعات: كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي
علوم وتقنية: حارب نزلات البرد بـ5 أطعمة مفيدة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 399 خرقاً لاتفاق الحديدة
رياضة: ريال مدريد يستعيد الصدارة برباعية غرناطة
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
أخبار: متى يكون العسل مضراً بالصحة؟
أخبار: إنطلاق مؤتمر التعليم الإلكتروني في اليمن
رياضة: رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021