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أخبار
المؤتمر نت - رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 116 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية

116 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

المؤتمرنت -
116 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 116 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف ومحاولة تسلل في حيس و4 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية، و18 خرقاً بقصف مدفعي و36 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين لطيران حربي على حيس، وتحليق 22 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و31 طائرة تجسسية في أجواء الجاح الفازة وحيس.








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