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أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري

الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري رباش

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري رباش
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ/عبدالجبار عايض رباش، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز سابقا وكيل محافظة الحديدة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد ، واسهاماته العملية في المجال الحكومي الإداري والبرلماني و العسكري ، معتبراً رحيله خسارة كبيرة على الوطن اليمني بشكل عام والمؤتمر بشكل خاص.

وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/علي عبدالجبار عايض رباش، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئول الشباب والطلاب بفرع محافظة تعز واخوانه وكافة آل رباش بمديرية الوازعية محافظة تعز، عبّر الشيخ جابر الوهباني عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله و إنا إليه راجعون"








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