المؤتمرنت -

قوى العدوان ارتكبت 188 خرقاً بـ 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 188 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات زحف وتحصينات قتالية في حيس، ومحاولة تسلل في الجبلية، و53 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 998 قذيفة و77 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق 24 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا، و24 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وحيس والجبلية.