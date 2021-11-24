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شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - تثبت الدراسات العلمية أن تناول القهوة مفيد لصحة الإنسان وتظهر نتائج دراسات أخرى أنها لها أضرار صحية، وما بين الفوائد والأضرار، فإن الثابت هو أن الاعتدال في تناولها يضمن السلامة صحيًا

عادات شائعة لشرب القهوة تعجّل بعلامات الشيخوخة

المؤتمرنت -
عادات شائعة لشرب القهوة تعجّل بعلامات الشيخوخة
تثبت الدراسات العلمية أن تناول القهوة مفيد لصحة الإنسان وتظهر نتائج دراسات أخرى أنها لها أضرار صحية، وما بين الفوائد والأضرار، فإن الثابت هو أن الاعتدال في تناولها يضمن السلامة صحيًا، كما أن هناك، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That، المعني بشؤون الصحة والتغذية، بعض العادات السيئة في تناول القهوة يمكن أن تساهم في التعجيل بمظاهر التقدم في السن.

تقول الدكتورة ليزا موسكوفيتز، اختصاصية تغذية وعضو مجلس الخبراء الطبيين في موقع Eat This Not That، ومؤلف The Core 3 Healthy Eating Plan، إن هناك عادات سيئة وشائعة إلى حد ما بين متناولي القهوة والتي يجب تجنبها من أجل صحة أفضل وللمساعدة في إنقاص الوزن أيضا.

1. شرب القهوة بدلًا من تناول الفطور
يقول الكثيرون إن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، لذلك لا يمكن بالطبع أن يكون استبدالها بالقهوة مفيدًا لصحة الإنسان العامة.

وفقًا لموسكوفيتز، "يمكن أن يؤدي تخطي وقت الوجبة الرئيسية (الفطور) إلى نظام غذائي ذي فوائد أقل "، وتحديداً نظام يتعارض مع الاستمتاع بصحة جيدة عند بلوغ مرحلة الشيخوخة.

وتنصح موسكوفيتز بتناول "وجبة إفطار تتكون من الفاكهة الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات أو البذور" لضمان أن يحصل الجسم على كميات مناسبة من الألياف ومضادات الأكسدة.

2. تناولها خفيفة ومحلاة
تحذر موسكوفيتز من إضافة الكريمات والمحليات الاصطناعية بكميات كبيرة إلى قهوة الصباح، لأنها تؤثر على الصحة بشكل سلبي كلما زادت الإضافات.

وتقول موسكوفيتز: "لا بأس من تناول كميات معتدلة من السكر، ولكن الإفراط في تناول أكياس السكر في كل مرة يحتاج فيها المرء إلى جرعة صغيرة من القهوة يمكن أن تؤدي لزيادة الوزن، وبمرور الوقت والتقدم في العمر يمكن أن تصيب الشخص بزيادة كبيرة في نسبة السكر في الدم والالتهابات والعديد من الحالات الصحية الأخرى.

3. شرب القهوة بدلًا من الماء
ينسى الكثيرون شرب الماء وكلما شعروا بالعطش يتناولون القهوة بدلًا من الماء وهو ما يمكن أن يكون عادة كارثية عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان العامة.

وفقًا لموسكوفيتز، فإن نسيان شرب الماء وتناول الكافيين "يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على البشرة والهضم ومستويات الطاقة وامتصاص العناصر الغذائية وحتى المفاصل."

4. قبل النوم
ينبغي أن يتم تناول القهوة في الصباح وتجنب شربها في المساء، لأنها لو لم يؤد الكافيين إلى الاستيقاظ حتى وقت متأخر من الليل، فإن هذا لا يعني أنه يمكن شرب القهوة قبل النوم مباشرة.

وفقًا لموسكوفيتز، "يعتبر الكافيين منبهًا عندما يتم تناوله في وقت قريب من موعد الخلود للنوم، لأنه سيحرم من فرصة الحصول على الراحة الكافية. يمكن أن تؤدي قلة النوم أو عدم جودة النوم إلى إحداث فوضى في التعافي ونظام المناعة والحالة المزاجية والطاقة والتمثيل الغذائي، ويصيب الشخص بكل ما يترتب على ذلك."

5. التحلية الاصطناعية
تكشف الدكتورة موسكوفيتز الحقيقة المرة للمحليات الاصطناعية، والتي لو بدت وكأنها مفيدة لتجنب زيادة الوزن، لكنها في الواقع لها تأثير خطير على الصحة على المدى الطويل.

وتوضح موسكوفيتز قائلة: "ليست [المحليات الاصطناعية] غير مفيدة من الناحية التغذوية فحسب، بل إن المحليات الاصطناعية غير المغذية مثل السكرالوز والأسبارتام يمكن أن تضر بمستويات الأنسولين وصحة الأمعاء، مما يؤثر على جميع المسارات الحيوية في الجسم ، وتصيب الشخص برغبة مستمرة في تناول المزيد من الحلويات طوال اليوم ".








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