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أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ يحيى محمد احمد القفلي،

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ يحيى القفلي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ يحيى القفلي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ يحيى محمد احمد القفلي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد عبده محمداحمدالقفلي، عميد المعهد العالي للتدريب والتأهيل بمحافظة حجة سابقا، والى نجل الفقيد خالد يحيى محمد احمد القفلي واخوانه وكافة آل القفلي بمديرية قفل شمر بمحافظة حجة ، عبّر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله و إنا إليه راجعون"








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