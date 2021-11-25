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المؤتمر نت -

وفاة 5 مذيعات خلال 10 أيام

المؤتمرنت -
وفاة 5 مذيعات خلال 10 أيام
خيَّم الحزن على الوسط الإعلامي المصري بعد وفاة 5 مذيعات في فترة لا تتجاوز العشرة أيام، آخرهن المُذيعة منيرة يوسف، التي رحلت عن عالمنا ظهر الأربعاء، بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها مساء أمس الثلاثاء.

وشغلت المُذيعة منيرة يوسف، منصب مدير عام وكبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة، وقدّمت برامج إذاعية عدة؛ أبرزها «غلطة عمر»، و«بسمة أمل» و«بصراحة».

الإعلاميات اللاتي رحلن عن عالمنا خلال الـ10 أيام الماضية، وآخرهن منيرة يوسف هن :

منيرة يوسف
نعت الصحفية مريم سميح، ابنة المذيعة منيرة يوسف، والدتها بكلمات مؤثرة فور رحيلها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أمي صاحبتي وسندي وضهري وكل ما ليّا ماتت، ومش ده اللي إحنا اتفقنا عليه يا حبيبتي، ربنا يلحقني بها عاجلا غير آجلا يا رب».


هدى شبانة
ورحلت هدى شبانة، المذيعة بقناة القنال بالتليفزيون المصري «الرابعة سابقًا»، قبل يومين، وخرجت جنازتها من مسجد «المطافي» في الإسماعيلية، فيما تلقت أسرتها العزاء في شارع التحرير بالدقي.

ونعى نقيب الإعلاميين طارق سعدة، الإعلامية هدى شبانة، واصفًا إياها بأنها كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل، والتحقت في بداية عملها الإعلامي بالإذاعة المصرية، ثم انتقلت بعد ذلك للقناة الرابعة، وقدّمت نشرات الأخبار اليومية، كما قدّمت العديد من البرامج، أبرزها «أول النهار»، الذي رصد أبرز مشكلات مدن القناة وسيناء.


أسماء مصطفى
وتوفيت الإعلامية أسماء مصطفى، صباح الإثنين الماضي، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».


شيرين الدويك
ورحلت الإعلامية شيرين الدويك، عن عالمنا بشكل مفاجئ، الأربعاء الماضي، بعد تشخيص خاطئ من قبل الطبيب المُعالج، وذلك حسبما أعلنت صديقتها الإعلامية شيرين المليجي: «الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله بشكل مفاجئ، ألم في المعدة، ثم تشخيص الطبيب أنه قولون، ثم وفاة خلال النوم بعد ساعات، ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألّم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة، ادعولها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها، وخلوا بالكم من صحتكم الدنيا فعلاً صغيرة وكل يوم بتصغر أكتر».

مها حسني
وتوفيت مها حسني، قبل أيام، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، وقدمت الإعلامية الراحلة، العديد من البرامج، أشهرها «أيامنا الحلوة»، و«سيدتي».
(الوطن المصرية)









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