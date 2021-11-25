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أخبار
المؤتمر نت - رغم فوائده.. هؤلاء ممنوعون من تناول الجزر

رغم فوائده المذهلة .. هؤلاء ممنوعون من تناول الجزر نهائياً

المؤتمرنت -
رغم فوائده المذهلة .. هؤلاء ممنوعون من تناول الجزر نهائياً
يعتبر الجزر من الخضروات الجذرية الواسعة الانتشار في العالم، لفوائده العديدة وخصائصه العلاجية وطعمه الحلو واللذيذ.

ويؤكد الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، على أن الجزر يحسن عمل الكلى والكبد والجهاز الهضمي عموما. وهو كغيره من الخضروات الجذرية يحفز إفراز العصائر والصفراء ومدر للبول. وهو غني بالبوتاسيوم ما يساعد على زيادة كمية البول، وهذا مهم في حالة التهاب الحويضة والكلية وغيره من أمراض الكلى. كما يحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين А، وقد لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين يعانون من حصى الكلى ويصابون بالتهاب الحويضة والكلية.

والفائدة الثانية للجزر، هي الوقاية من الأورام الخبيثة. لأن مادة بيتا كاروتين الموجودة بكثرة في الجزر هي مادة مضادة للأكسدة والالتهابات وتقلل من تلف الحمض النووي وتساعد على استعادة الأجزاء المتضررة فيه. لذلك فإن تناول الجزر يوميا وبانتظام، يقلل فعلا من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستات.

وعلاوة على هذه الخصائص، يعزز الجزر منظومة المناعة في الجسم، لأن مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين الموجودة فيه تحمي خلايا المناعة وخاصة الخلايا اللمفاوية التائية والضامة من التلف، وتصبح أكثر مقاومة، ما يعزز منظومة المناعة.

ويضيف الدكتور، القليلون يعرفون أن الجزر يخفض من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. كما أنه يخفض من احتمال الإصابة بتصلب الشرايين ويبطء تطوره. وهذا يعني أنه يمنع حدوث الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وغيرها من أمراض الأوعية الدموية. وقد أظهرت نتائج دراسات علمية، أن الجزر يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم، حيث يخفض تناول 200 غرام من الجزر يوميا خلال بضعة أسابيع مستوى الكوليسترول "الضار" بنسبة 11%.

فيما أكدت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه لا ينصح من يعاني من مشكلات في الكبد وقرحة المعدة والتهاب الأمعاء، بتناول الجزر.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجزر مفيد للجلد والقلب والأوعية الدموية، ويساعد على فقدان الوزن الزائد، ولكن لا ينصح بتناوله عند وجود مشكلات في الكبد.

وتقول، "إذا كانت هناك مشكلات صحية في الكبد، فإنه لن يتمكن من امتصاص الكاروتين. ومن المشكلات الصحية الأخرى التي تمنع تناول الجزر- قرحة المعدة أو الأمعاء وكذلك التهاب جدران الأمعاء الدقيقة".

وتضيف، "عند اختيار الجزر، يجب ألا يكون لينا وغير أملس وعليه بقع وتشققات، لأن هذه العلامات تشير إلى تلف لبه".وكالات








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