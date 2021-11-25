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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد عمران

المؤتمرنت -
ابو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد عمران
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالحميد زيد عمران، الذي وافاه الأجل بعد حياه حافله بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي البرقية التي بعثها إلى الى الشيخ / محمد بن محمد زيد عمران واخوانه، والدكتور/ محمد عبدالحميد زيد عمران، واخوانه وكافة آل عمران بمديرية عنس محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن كافة قيادات واعضاء وأنصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون"









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