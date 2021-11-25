الخميس, 25-نوفمبر-2021 الساعة: 07:27 م - آخر تحديث: 07:26 م (26: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
لأشقائنا‮ ‬في‮ ‬عمان‮.. ‬يحق‮ ‬لكم‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - الارصاد يتوقع أجواء باردة على عدة مناطق

الارصاد يتوقع أجواء باردة على عدة مناطق

المؤتمرنت -
الارصاد يتوقع أجواء باردة على عدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة على المحافظات الجبلية والصحراوية، وهطول أمطار متفاوتة على المناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون السماء خالية من السحب وأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، الضالع وإب والهضاب الداخلية .

وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب وتعز، سيكون الطقس غائماً جزئياً نهاراً مع تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية.

وستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة منها بينما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والشمالية الغربية.

وفي المناطق الصحراوية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، جافة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حسب المركز ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة لازالت مهيأة لهطول أمطار متفرقة، والرياح السطحية معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وخاصة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والتي يرافقها هطول أمطار ورياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من درجات الحرارة الصغرى المتدنية في المحافظات الجبلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري الأبطال
أخبار: رصد متحور جديد من كوفيد-19 بجنوب إفريقيا
عربي ودولي: مقتل 8 في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: إطلاق مركبة لتدمير كويكب يهدد الأرض
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد عمران
علوم وتقنية: هؤلاء ممنوعون من تناول الجزر
محافظات: ولادة قيصرية لتوأم بمستشفى صعفان
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم
أخبار: شهداء وجرحى بمحافظتين وخروقات بالحديدة
رياضة: ريال مدريد يذل شيريف ويتأهل إلى دور الـ16
أخبار: علامات جلدية تكشف وجود تليف بالكبد
ثقافة: وفاة 5 مذيعات خلال 10 أيام
فنون ومنوعات: ملكة جمال تونس تكشف سبب شهرتها
مجتمع مدني: فتوى تحسم جدل تعدد الزوجات
علوم وتقنية: «ناسا» تحذر: نهاية العالم قريبة
فنون ومنوعات: فيديو مفاجئ لـ هالة صدقي وليلى علوي وإلهام شاهين
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ يحيى القفلي
رياضة: إنتر يعزز آماله للصعود لثمن نهائي الأبطال
علوم وتقنية: خبيرة تغذية تحذر من خطورة اللوز
محافظات: الحديدة .. مناقشة جوانب الارتقاء بالخدمات
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على مأرب وحجة
عربي ودولي: تفاصيل أخطر 24 ساعة فى تاريخ إثيوبيا
أخبار: انفجارات عنيفة.. العدوان يعاود قصف صنعاء
فنون ومنوعات: إتهام محمد رمضان بنشر كليب يحتوي ألفاظا بذيئة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021