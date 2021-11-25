المؤتمرنت -

الارصاد يتوقع أجواء باردة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة على المحافظات الجبلية والصحراوية، وهطول أمطار متفاوتة على المناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون السماء خالية من السحب وأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، الضالع وإب والهضاب الداخلية .



وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب وتعز، سيكون الطقس غائماً جزئياً نهاراً مع تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية.



وستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة منها بينما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والشمالية الغربية.



وفي المناطق الصحراوية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، جافة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



حسب المركز ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة لازالت مهيأة لهطول أمطار متفرقة، والرياح السطحية معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



ونبه المركز المواطنين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وخاصة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والتي يرافقها هطول أمطار ورياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



كما نبه كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من درجات الحرارة الصغرى المتدنية في المحافظات الجبلية.

